Япония ввела новые санкции против России: в списке два казанских завода

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Япония ввела новый пакет санкций против России, который включает в себя экспортные ограничения в отношении 57 компаний, заморозку активов в случае обнаружения 35 физических и 43 юридических лиц. Ограничения вступят в силу с 22 декабря.

В список попали Казанский оптико-механический завод и Казанский пороховой завод.

Помимо этого под санкции попали Уральский завод гражданской авиации; Брянский автомобильный завод; ЦНИИ «Буревестник»; Специальное конструкторское бюро; ЦНИИ Химии и механики; Ростовский НИИ радиосвязи; 150-й Авиационный ремонтный завод; 810-й Авиационный ремонтный завод; Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина; АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»; «Восточная верфь»; «Информационные спутниковые системы»; ИЭМЗ «Купол»; Нижегородский завод 70-летия Победы; НПО «Ижевские беспилотные системы»; Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ»; «VXI-Системы» и другие компании, уточняет «РИА Новости».

Помимо этого, с 1 января 2024 года будет запрещен импорт российских алмазов для непромышленного использования.

В сентябре новый руководитель МИД Японии Ёко Камикава пообещала продолжить санкционную политику в отношении России. Однако, по ее словам, в то же время Япония будет твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией.



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Илина Хакимова