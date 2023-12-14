Дорожно-уличную сеть Казани отремонтируют за 179 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ГКУ «Главтатдортранс» выделит 179 миллионов рублей на ремонт дорожно-уличной сети Казани. Изначально заказчик был готов заплатить на 900 тысяч больше, однако подрядчик согласился на меньшую сумму.

Исполнителю нужно отремонтировать дороги протяженностью 5,55 километра. Привести в порядок нужно не только проезжую часть, но и тротуары, водоотводные лотки, а также пешеходный мост. Закончить работы нужно до 27 июня 2024 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В перечень вошел 21 объект:

ремонт подъездной дороги к учреждению «Центр развития ребенка — детский сад №387» по ул. Галимджана Баруди, 17 Московского района Казани;

ремонт проезда от ул. Большой, 107б до ул. Казахской, 14б в Кировском районе Казани;

ремонт ул. Привокзальной от дома 10 до дома 32 в Кировском районе Казани;

ремонт проезда к дому 1а по ул. Степной в Авиастроительном районе Казани;

ремонт проезда вдоль дома 221 по ул. Доверия в Приволжском районе Казани;

ремонт ул. Ново-Давликеевской от Матюшинского тракта до дома 120 по ул. Ново-Давликеевской в Приволжском районе Казани;

ремонт проезда к дому 134а по ул. Ново-Давликеевской в Приволжском районе Казани;

ремонт ул. Полевой и ул. Заречной от ул. Профсоюзной до ул. Черемшановой в Советском районе Казани;

ремонт переулка Беркутова от ул. Казанской до ул. Центральной в Советском районе Казани;

ремонт проезда от дома 1а по ул. Агрызской до дома 16а по ул. Ягодной в Советском районе Казани;

ремонт тротуаров на участке от Аметьевской магистрали, д. 10 до ул. Гвардейской, д. 54в в Советском районе Казани;

ремонт проезда от дома 32а по ул. Бахетле до дома 2 по ул. Алмагач в Советском районе Казани;

ремонт ул. Затонской с выездом на ул. Старо-Аракчинскую 2-ю в Кировском районе Казани;

ремонт тротуара по ул. Путейской от ул. Майкопской, д. 22б до ул. Торговой, д. 12 в Кировском районе Казани;

ремонт тротуара по Катановскому переулку от ул. Маяковского до дома 11 по Катановскому переулку в Вахитовском Казани;

ремонт пешеходного моста под мостом по ул. Нурсултана Назарбаева в Вахитовском районе Казани;

ремонт ул. Песочной от д. 28 до д. 21 в Советском районе Казани;

ремонт ул. Кави Наджми от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской в Вахитовском районе Казани;

ремонт подъездной дороги к дому 26 по ул. Ильича в Кировском районе Казани;

ремонт тротуара по ул. Габдуллы Рахимкулова, д. 1 до ул.Фасиля Ахметова, д. 2 в ж.м. «Кояшлы» Приволжского района Казани;

ремонт водоотводных лотков по Мамадышскому тракту в Советском районе Казани.

Напомним, в Казани отремонтируют дороги и заменят остановочные павильоны в преддверии саммита БРИКС, который пройдет осенью 2024 года. На это выделят свыше 3 млрд рублей.

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Айрат Назипов