Генменеджер «Ак Барса»: обращения клубов по Дамиру Жафярову есть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о ситуации с Дамиром Жафяровым. Он считает, что нападающий не покинет клуб в ближайшее время.

— Я не уверен, что Жафяров в декабре покинет команду. Ему нужно забить гол и, возможно, все пойдет. Пока мы его никуда не обмениваем. Есть клубы, которые им интересуются, их несколько. Я не буду называть клубы, но обращения по нему есть, — сказал он в интервью «РИА Новости».

В этом сезоне Жафяров сыграл 17 матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал голевую передачу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дамир Жафяров официально стал игроком «Ак Барса» 1 июня этого года. В Казань перебрался из Санкт-Петербурга, где он выступал за СКА.

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Айрат Назипов