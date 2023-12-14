Финляндия снова планирует закрыть все КПП на границе с Россией

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (КПП на границе)

Кабмин Финляндии снова закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает местная газета Helsingin Sanomat.

Авторы уточняют, что на такое решение власти страны могут пойти из-за того, что Россия якобы пропустила просителей убежища на финскую границу.

Официальное решение еще не принято. Вопрос требует заключения канцлера юстиции. Однако власти склоняются к варианту вновь закрыть все КПП.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На днях правительство Финляндии решило открыть два КПП на границе с Россией: «Ваалимаа» и «Ниирала». В правительстве уточнили, что решение об открытии пропускных пунктов действительно до 14 января.

Финляндия начала закрывать границы с Россией с середины ноября, объясняя это «наплывом беженцев из других стран». Утром 19 ноября финская сторона закрыла КПП «Вартиус» из-за его перегруженности. Позднее власти страны решили закрыть еще три контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи», который находится в Мурманской области. Позднее закрыли оставшиеся пункты пропуска на границе с Россией.

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Айрат Назипов