Сегодня в Казани ожидается до -11 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В пятницу, 15 декабря, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -9 до -11 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -8 до 13°С.

Также в Казани ожидается юго-восточный ветер с порывами 6—11 м/с, местами — до 14 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температуры воздуха в регионе в начале следующей недели достигнут 0 градусов. Также возможны метели.



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Татьяна Демина