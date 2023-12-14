В Татарстане планируют открыть семейные центры ремесла

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане планируется экспериментальное открытие семейных центров ремесла, аналогичных центрам Махалля в Узбекистане. Об этом на заседании Совета по культуре и искусству при раисе Татарстана рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.



— Сегодня у нас преимущественно клубные формирования ориентированы на один возраст: детские, юношеские и для старшего поколения. Среднее поколение практически выпадает. Мы предлагаем в этих центрах организовать возрастные клубные формирования с привлечением местных жителей, среди которых есть в том числе и педагоги-родители, которые проведут занятия для молодежи, и наоборот, активная молодежь — для нашего старшего поколения, — заявила она.

realnoevremya.ru (архив)

Вторым направлением деятельности центров станет обучение женщин традиционному ремеслу. Аюпова напомнила, что исторически каждый район Татарстана славился своими промыслами. «Финансирование предполагается на грантовой основе», — отметила министр культуры.

Напомним, в Татарстане проведут перепись мастеров народно-художественных промыслов. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что таким образом планируется работать «над выявлением хранителей традиций», которых нельзя вычислить по видам экономической деятельности, так как они не регистрируются как самозанятые или ИП.

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Галия Гарифуллина