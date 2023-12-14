Владимир Путин рассказал, что переживать стресс ему помогает «чувство долга»

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Справляться со стрессом помогает чувство долга, признался президент страны Владимир Путин во время прямой линии и пресс-конференции, которая проходит в Москве. Так он ответил на поступивший вопрос.

— Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь при этом на другие, — сказал он, заявив, что число сторонников России в мире растет в геометрической прогрессии.

Напомним, «Реальное время» ведет прямую трансляцию мероприятия. Смотреть можно на RuTube, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и NUUM. Главные тезисы с прямой линии и пресс-конференции главы государства — в нашей ленте новостей.

«Реальное время» в преддверии мероприятия спросило у героев своих материалов о том, какие темы они бы подняли в разговоре с лидером России и какие темы должны, по их мнению, затронуть те граждане, которым удастся задать вопрос президенту.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина