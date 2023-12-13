С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 18 608 человек

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В секторе Газа с начала эскалации конфликта 7 октября погибли 18 608 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения палестинского анклава.

В министерстве добавили, что за последние часы в больницы анклава доставили более 190 тел погибших и почти 500 раненых. Неизвестно количество пострадавших, которые до сих пор находятся под завалами и на улицах.

Всего в результате боевых действий ранения получили 50 594 человека.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Генассамблея ООН приняла резолюцию, представленную Египтом и Мавританией, с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а также потребовала освободить всех заложников без предусловий. Поддержали резолюцию 153 страны, включая Россию, Китай, Бразилию, Иран, Испанию, Канаду, Кубу, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Францию, Швейцарию и Швецию. Против выступили 10 государств, в том числе Израиль, США, Австрия и Чехия.

Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совете Безопасности ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников.



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Айрат Назипов