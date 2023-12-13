Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом о немедленном прекращении огня в Газе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Генассамблея ООН приняла резолюцию, представленную Египтом и Мавританией, с призывом о немедленном прекращении огня в секторе Газа, а также потребовала освободить всех заложников без предусловий.



Поддержали резолюцию 153 страны, включая Россию, Китай, Бразилию, Иран, Испанию, Канаду, Кубу, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Францию, Швейцарию и Швецию.

Против выступили 10 государства, в том числе Израиль, США, Австрия и Чехия. Еще 23 страны, включая Украину, Германию, Грузию, Великобританию, Италию и Аргентину, воздержались.

В тексте документа говорится, что ГА ООН «требует немедленного гуманитарного прекращения огня», а также «немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа».

Уточняется, что в Генассамблее, однако, проголосовали против американского предложения включить в документ поправку с осуждением атаки ХАМАС, сообщает «РИА Новости».

Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совете Безопасности ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников. В конце октября Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по конфликту на Ближнем Востоке в Совбезе ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что американский проект насыщен «политизированными и крайне неуместными положениями».



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Илина Хакимова