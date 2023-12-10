Энтони Блинкен: «США выступают против прекращения огня в секторе Газа»

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции с сайта media.un.org/ru/webtv (архив)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.

— Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему, — сообщил он.

Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ в Совете Безопасности ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников.

realnoevremya.ru (архив)

В конце октября Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по конфликту на Ближнем Востоке в Совбезе ООН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что американский проект насыщен «политизированными и крайне неуместными положениями».

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Айрат Назипов