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Рустам Минниханов объявил благодарность прыгуну в воду из Татарстана Никите Шлейхеру

10:05, 19.09.2023
Рустам Минниханов объявил благодарность прыгуну в воду из Татарстана Никите Шлейхеру
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность за достижение высоких спортивных результатов нескольким спортсменам и тренерам.

Благодарности удостоились спортсмены-инструкторы отдела летних видов спорта Центра спортподготовки Минспорта Татарстана Никита Шлейхер, Регина Шайдуллина, Даниел Маринов и Сергей Демин.

Также благодарностью были отмечены:

  • рядовой спортивной роты (Самара) федерального автономного учреждения Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб Армии» Зулфат Гараев;
  • спортсмен-инструктор казанской спортшколы олимпийского резерва по гребным видам спорта Артем Косов;
  • спортсмен Федерации бильярдного спорта РТ Диана Миронова.

За большой вклад в достижение спортсменами высоких спортивных результатов» поощрены:

  • тренер-преподаватель казанской спортшколы олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Центральный» Радик Курмангалин;
  • тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва по гребным видам спорта Айслу Мингазова;
  • главный тренер отдела летних видов спорта Центра спортивной подготовки Минспорта РТ Павел Муякин;
  • главный тренер флорбольного «Ирбиса» Рамис Нигмедзянов.

Спортсмены казанского «Синтеза» ведут активную подготовку к «Играм Дружбы». Спортсмены клуба Мария Полякова и Никита Шлейхер также готовятся к предстоящим соревнованиям.

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Маргарита Головатенко
СпортВодные виды спорта Татарстан

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