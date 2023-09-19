Рустам Минниханов объявил благодарность прыгуну в воду из Татарстана Никите Шлейхеру
Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил благодарность за достижение высоких спортивных результатов нескольким спортсменам и тренерам.
Благодарности удостоились спортсмены-инструкторы отдела летних видов спорта Центра спортподготовки Минспорта Татарстана Никита Шлейхер, Регина Шайдуллина, Даниел Маринов и Сергей Демин.
Также благодарностью были отмечены:
- рядовой спортивной роты (Самара) федерального автономного учреждения Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб Армии» Зулфат Гараев;
- спортсмен-инструктор казанской спортшколы олимпийского резерва по гребным видам спорта Артем Косов;
- спортсмен Федерации бильярдного спорта РТ Диана Миронова.
За большой вклад в достижение спортсменами высоких спортивных результатов» поощрены:
- тренер-преподаватель казанской спортшколы олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Центральный» Радик Курмангалин;
- тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва по гребным видам спорта Айслу Мингазова;
- главный тренер отдела летних видов спорта Центра спортивной подготовки Минспорта РТ Павел Муякин;
- главный тренер флорбольного «Ирбиса» Рамис Нигмедзянов.
Спортсмены казанского «Синтеза» ведут активную подготовку к «Играм Дружбы». Спортсмены клуба Мария Полякова и Никита Шлейхер также готовятся к предстоящим соревнованиям.
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