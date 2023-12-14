На празднование Нового года казанцы готовы потратить в среднем 18 тысяч рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году праздничный бюджет среднестатистического казанца составляет 18 тысяч рублей. Это больше, чем годом ранее, сообщают аналитики SuperJob.

Средний бюджет горожан на празднование Нового года в этом году равен 18 тысячам рублей. В прошлом году казанцы были готовы к расходам в размере 17 тысяч. В 2021-м респонденты планировали потратить 18,4 тысячи рублей, в 2020 — 17,5 тысячи, а в 2019 — 18 тысяч.

Больше всех на празднование Нового года готовы потратить жители Москвы (в среднем 23 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (21 тысяча) и Красноярска (19,6 тысячи). Самые скромные бюджеты — у опрошенных из Волгограда и Новосибирска (15 и 16,4 тысячи рублей соответственно).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Планирует траты на Новый год и последующие каникулы каждый третий россиянин. Бюджет участников исследования в среднем составляет 19,6 тысячи на человека (+12% к прошлому году). Интересно, что женщины чаще мужчин заранее продумывают расходы (38% против 31%). В то же время представительницы прекрасного пола согласны тратить меньшую сумму, чем мужчины: их бюджеты равны в среднем 16,4 тысячи и 22,2 тысячи рублей соответственно. Опрошенные моложе 24 лет закладывают более скромный бюджет (14,3 тысячи рублей), чем респонденты от 45 лет (20,7 тысячи).

Напомним, самым популярным новогодним подарком для детей у жителей России оказался сладкий набор. Также в тройку популярных подарков для детей вошли игрушки (их планируют вручить 48% опрошенных) и товары для творчества (32%).



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Галия Гарифуллина