«Литрес»: Казань вошла в пятерку самых читающих городов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Столица Татарстана вошла в топ-5 самых читающих российских городов. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Литрес».

Казань заняла четвертое место, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Замыкает рейтинг Новосибирск.

В этом году самой продаваемой на сервисе художественной книгой стало произведение «Край неба» Андрея Васильева. Также популярностью пользовались романы «Любимая адептка его величества» Анны Гавриловой и Яси Недотроги и «Прыжок» Сергея Лукьяненко. Четвертое и пятое место в рейтинге востребованных произведений досталось фэнтези «Школа чернокнижников. Абсолютный артефакт» и «Школа чернокнижников. Железная корона» Матильды Старр.

Кроме того, в десятку продаваемых книг вошли «Заклинательница драконов. Академия волшебства» Маргариты Ардо, «Школа чернокнижников. Тёмная метка» Матильды Старр, «Жилой комплекс „Курицын“», Дмитрия Петрова, «Искажающие реальность. Книга 10» Макса Глебова и «Академия порталов. Дракон за моей дверью» Наи Геяровой.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Что касается сегмента нон-фикшен, чаще всего пользователи приобретали бестселлер «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко. Вторую строчку рейтинга заняла книга «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень», третью — «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» Вадима Зеланда. Четвертое и пятое места достались аудиокниге «Подсознание может всё!» Джона Кехо и произведению «Долгий путь к себе. Исповедь жертвы абьюза» Анны Угрюмовой.

Также пользователи активно покупали книги «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона, «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» Дэвида Кэмерона Джиканди. Замыкают топ-10 наиболее продаваемых нон-фикшен произведений «Пять языков любви» Гэри Чепмена и «Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда» Марка Мэнсона и Уилла Смита.

Напомним, в России востребованность нон-фикшен-книг, рассказывающих о политических лидерах, за первые десять месяцев этого года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером продаж стала книга «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» Александра Баунова.

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Галия Гарифуллина