Право участников СВО обратиться за кредитными каникулами продлили на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдума в третьем чтении приняла закон, продлевающий на 2024 год право участников СВО обратиться за кредитными каникулами.



В соответствии с поправкой ко второму чтению, на год продлевается возможность оформления кредитных каникул для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, и членов их семей.

Также приостанавливаются обязательства по договорам поручительства участников СВО — в случае их гибели задолженность полностью спишут.

Закон, позволяющий участникам СВО и членам их семей оформить кредитные каникулы, приняли в прошлом году. Весной было принято решение, согласно которому у погибших участников СВО или инвалидов первой группы, полностью аннулировались кредитные обязательства. Затем решение распространили на созаемщиков — ими, как правило, являются супруги или совершеннолетние дети, а еще родители участников СВО.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Закон, дающий мобилизованным и членам их семей оформить кредитные каникулы, вступил в силу в начале октября 2023 года. К концу месяца мерой поддержки воспользовались для 101,5 тыс. кредитов на 45,4 млрд рублей.



По данным на март 2023 года, российские банки оформили участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей. Только в январе 2023 года кредитные каникулы предоставили по 6,8 тыс. займам на сумму 3,9 млрд рублей.

Банк России проводит разбирательства по поступающим от граждан жалобам на банки по поводу предоставления кредитных каникул мобилизованным. Основная часть обращений по кредитным каникулам — запросы по применению закона. Несколько десятков — обоснованные жалобы, чаще связанные с доработкой программного обеспечения и с запросом подтверждающих документов. О задержках предоставления мер поддержки мобилизованным или их родственникам можно сообщить на «Госуслугах». Обращения принимаются от мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту и членов их семей.

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Маргарита Головатенко