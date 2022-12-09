Российские банки предоставили мобилизованным отсрочку на 45 миллиардов рублей — это много или мало?

По состоянию на октябрь банки предоставили мобилизованным россиянам кредитные каникулы на общую сумму 45 миллиардов рублей. Такую цифру озвучил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

— Каникулы предоставили более чем по 100 тысячам заявлений военнослужащих и членов их семей. Общий объем предоставленных каникул составил 45 миллиардов рублей по состоянию на 31 октября, — сказал представитель Центробанка.

По словам Михаила Мамуты, для кредитных организаций это невысокая финансовая нагрузка, с которой они «спокойно справляются», пишет «РИА Новости». Сложности с фиксацией статуса мобилизованного возникали только на начальном этапе, обратил внимание он, указав, что механизм предоставления отсрочки отработали еще в пандемию коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

45 миллиардов рублей — это:

В среднем по 450 тысяч рублей на заявление — каникулы предоставили более чем по 100 тысячам заявлений военнослужащих и членов их семей.

— каникулы предоставили более чем по 100 тысячам заявлений военнослужащих и членов их семей. Сумма, которую государство тратит на выплаты 230 769 (из 300 тысяч) мобилизованным, — ее размер составляет 195 тысяч рублей в месяц.

— ее размер составляет 195 тысяч рублей в месяц. Сумма, которой можно было бы обеспечить 2,25 миллиона детей мобилизованных — в Татарстане на одного ребенка единовременно выплачивали 20 тысяч рублей.

— в Татарстане на одного ребенка единовременно выплачивали 20 тысяч рублей. Максимум 150 тысяч кредитных каникул для физлиц — лимит займа, по которому гражданин может обратиться за предоставлением кредитных каникул, составляет 300 тысяч.

— лимит займа, по которому гражданин может обратиться за предоставлением кредитных каникул, составляет 300 тысяч. Максимум 128,5 тысячи кредитных каникул для ИП — для них лимит займа, с которым можно обратиться за отсрочкой, установлен в 350 тысяч рублей.

— для них лимит займа, с которым можно обратиться за отсрочкой, установлен в 350 тысяч рублей. Максимум 64 285 кредитных каникул по автокредитам — по ним лимит займа, с которым можно обратиться за отсрочкой, составляет 700 тысяч рублей.

— по ним лимит займа, с которым можно обратиться за отсрочкой, составляет 700 тысяч рублей. Максимум 15 тысяч кредитных каникул по ипотеке : для субъектов России (за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока) лимит — 3 миллиона рублей.

: для субъектов России (за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока) лимит — 3 миллиона рублей. Больше объема потребкредитования в Самарской области за десять месяцев : за январь — октябрь жители региона оформили потребительские кредиты на 42,4 млрд рублей.

: за январь — октябрь жители региона оформили потребительские кредиты на 42,4 млрд рублей. Больше объема автокредитования в Татарстане за 2021 год — он составил 43,7 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина