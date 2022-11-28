Банк России проводит разбирательства по жалобам при предоставлении кредитных каникул мобилизованным

Банк России проводит разбирательства по поступающим от граждан жалобам на банки по поводу предоставления кредитных каникул мобилизованным, сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.



Основная часть обращений по кредитным каникулам — запросы по применению закона. Несколько десятков — обоснованные жалобы, чаще связанные с доработкой программного обеспечения и с запросом подтверждающих документов.

Разбирательства проводятся по каждой жалобе, в настоящий момент практически все они урегулированы.

О задержках предоставления мер поддержки мобилизованным или их родственникам можно сообщить на «Госуслугах». Обращения принимаются от мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту и членов их семей.

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Маргарита Головатенко