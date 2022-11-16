Обращения о задержке выплат мобилизованным начали принимать на «Госуслугах»

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О задержках предоставления мер поддержки мобилизованным или их родственникам можно на «Госуслугах», сообщает Минцифры России.



— Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через «Госуслуги». Принимаются обращения по поводу как федеральных, так и региональных выплат и льгот, — сказано в сообщении.

Обращения принимаются от мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту и членов их семей, уточняет министерство.

Ранее на портале «Госуслуги» появилась форма, через которую можно обжаловать повестку на мобилизацию. Подать жалобу может не только сам мобилизованный, но и его близкие. Сейчас эта форма не функционирует, поскольку частичная мобилизация была отменена.

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Маргарита Головатенко