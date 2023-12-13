На проект по ремонту проспекта Альберта Камалеева в Казани направят 6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Советском районе Казани отремонтируют дорогу по проспекту Альберта Камалеева. На проектно-изыскательские работы по объекту готовы выделить 6 млн рублей из бюджета Татарстана, выяснило «Реальное время».



Отремонтировать планируется участок от ул.Назиба Жиганова до ул.Аделя Кутуя протяженностью 1,4 км. Он относится к автодорогам общего пользования второй категории.

Из 6 млн рублей, выделяемых на работы, 4,2 млн предусмотрено на переустройство коммуникаций. На проектирование заложено 820,9 тысячи рублей, на инженерно-геодезические изыскания — 728,2 тысячи, на определение достоверности сметной стоимости — 240,9 тысячи.

Проектно-изыскательские работы проведут по заказу ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчик должен завершить их до 29 августа 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполнитель должен разработать проектную документацию в объеме, необходимом и достаточном для утверждения и ведения строительно-монтажных работ, получить в срок положительное заключение госэкспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости ремонта дороги, а также выполнить топографо-геодезические работы в местной системе координат МСК-16.



Также в Советском районе Казани намерены отремонтировать дорогу по улице Аделя Кутуя на участке от ул. Родины до ул. Даурской. Проектно-изыскательские работы для подготовки проекта оценили в 1,75 млн рублей.

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Татьяна Демина