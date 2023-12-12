В Казани могут провести турнир по хоккею 3х3 в рамках саммита стран БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В столице Татарстана планируют организовать соревнования по хоккею 3х3. Их могут провести в рамках осеннего саммита стран БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.

— Те продукты, которые мы создаем после применимых к нам санкций в международном хоккее, показали свою востребованность. Речь идет, например, о хоккее 3х3. Планируется, что турнир по хоккею 3х3 пройдет в рамках саммита стран БРИКС, — передает ТАСС слова заместителя гендиректора Федерации хоккея России Александра Кикнадзе.

Конкретных деталей о формате турнира спикер не назвал.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

С 11 по 23 июня 2024 года в Казани состоятся Игры БРИКС. Как сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, на соревнования пригласят порядка 60 стран.

Министр спорта России Олег Матыцин рассказывал, что игры БРИКС — не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани.



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Айрат Назипов