В Казани квартиры на первичном рынке стали востребованнее на 54%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре текущего года спрос на квартиры в новостройках в Казани увеличился на 54% по сравнению с концом прошлой осени. Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

В последний месяц осени этого года интерес казанцев к приобретению жилья в новостройках вырос на 54%, а предложение упало на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на такие квартиры увеличились на 13%.

За год по России спрос на квартиры на первичном рынке вырос на 21%, предложение — на 46%. Такое жилье подорожало на 8% по стоимости за объект и на 6% в пересчете за квадратный метр. При этом россияне стали принимать решение о покупке недвижимости на 13% быстрее.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Аналитики отмечают, что квартиры на первичном рынке востребованнее в 24 из 33 российских городов, которые участвовали в опросе. Активнее всего интересоваться покупкой такой недвижимости стали жители Омска (+87%), Краснодара (+81%), Брянска (+80%), Екатеринбурга (+61%) и Калининграда (+55%). Напротив, сократился спрос сильнее всего в Барнауле (-20%), Саратове (-23%), Санкт-Петербурге (-18%).

Застройщики стали выставлять жилье в новостройках на продажу активнее, чем в ноябре прошлого года, в 27 из 33 городов. Так, в Краснодаре предложение выросло в три раза, в Рязани — в 2,5 раза, в Тюмени — в 2,3 раза, в Калининграде — почти в два раза. В то же время в Москве количество доступных для приобретения объектов в новостройках сократилось на 8%.

Напомним, в Татарстане средняя цена квадратного метра жилья в новостройках выросла за три года в 1,86 раза. С 72 851 рубля в третьем квартале 2020-го она поднялась до 135 786 рублей по итогам аналогичного периода 2023-го. За два года «квадрат» жилья в татарстанских новостройках подорожал почти в 1,4 раза, или на 36 тысяч рублей. В июле — сентябре 2021-го он оценивался в среднем в 99 801 рубль.



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Галия Гарифуллина