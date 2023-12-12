Кабмин расширил число регионов, где создадут зарядную инфраструктуру для электротранспорта

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Правительство России расширило число регионов, участвующих в пилотном проекте по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, сообщает пресс-служба Кабмина.



Теперь в эксперименте будут принимать участие 67 российских регионов. Новыми участниками станут такие регионы, как Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Якутия, Забайкальский и Камчатский края, а также Амурская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Тамбовская и Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

К 2030 году доля выпускаемых российских автомобилей составит не менее 10%. В стране запустят порядка 72 тысяч зарядных станций, из которых около 28 тысяч — быстрые.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Электромобили в Татарстане становятся все более востребованными: количество зарегистрированных в республике единиц выросло с 40—45 в 2022 году до 500—1000 в текущем. Но развитие рынка невозможно без создания необходимой инфраструктуры, в первую очередь — размещения достаточного количества зарядных станций. О том, как сегодня в республике создаются комфортные условия для владельцев электромобилей, рассказали в эфире «Реального времени Live» директор сети электрозарядных станций Greengy Роман Тюкалов и заместитель директора по развитию компании Станислав Спиридонов.

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Маргарита Головатенко