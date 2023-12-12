РБК: ФНС и ФСБ вскрыли теневые схемы производства пива «под прикрытием»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ФНС совместно с ФСБ вскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива, сообщает РБК со ссылкой на источники.



Из ведомственных материалов следует, что по схемам скрытого производства и «бумажной» подмены газировкой выпускают более 2 млрд литров неучтенного пива.

— Расчетные суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять несколько десятков миллиардов рублей, — сообщил один из источников издания. Он отметил, что ведомства продолжают выявлять риски ухода от налогов при производстве и продаже пива.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ставки акцизов на 2024—2026 годы. Документ предусматривал их индексацию на 5% в следующем году, на 4% — в 2025-м и на 4% — в 2026-м. Повысятся ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции. Акцизы на вино и шампанское вырастут примерно втрое в следующем году.

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Маргарита Головатенко