В России подписан закон, устанавливающий ставки акцизов на 2024—2026 годы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ставки акцизов на 2024—2026 годы. Документ предусматривает их индексацию на 5% в следующем году, на 4% — в 2025-м и на 4% — в 2026-м.



Так, акциз на крепкий алкоголь в 2024 году составит 643 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. При дальнейшей индексации на 4% в 2025-м он увеличится до 669 рублей, а 2026-м — до 696 рублей.

На алкогольную продукцию крепостью до 9% акциз в 2024 году составит 514 рублей за литр безводного этилового спирта, в 2025 году увеличится до 535 рублей, в 2026 году — до 556 рублей. Для пива крепостью свыше 0,5% и до 8,6%, сидра, пуаре, медовухи акциз в 2024 году составит 26 рублей за литр, в 2025 году — 27 рублей, в 2026 году — 28 рублей. Для более крепкого пива акциз на 2024 год предусмотрен в размере 49 рублей, на 2025 год — 51 рубль, на 2026 год — 53 рубля за литр.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ставки акцизов на сигареты и папиросы в 2024 году составят 2 731 рубль за 1 тысячу штук. Акциз на табак составит в 2024 году 4 318 рублей за 1 килограмм, в 2025 году — 4 491 рубль, в 2026 году — 4 671 рубль.

Закон устанавливает и другие нормы, в том числе акцизы на легковые автомобили, мотоциклы и бензин. Он вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

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Маргарита Головатенко