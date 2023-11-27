В России примерно втрое поднимут акцизы на вино и шампанское

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий повышение ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции. Акцизы на вино и шампанское вырастут примерно втрое в следующем году.

Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр. С января по 31 декабря ставка акциза на вина должна была составлять 36 рублей за литр (согласно поправкам, принятым в конце июля 2023-го), однако позднее ставку увеличили до 108 рублей за литр. Но изменения вступят в силу только с 1 марта.

Акциз на винные напитки с 1 мая 2024-го вырастет до 141 рубля за литр (предполагавшаяся ставка акциза на будущий год — 47 рублей, в 2023 году — 45 рублей), в 2025 году она проиндексируется до 147 рублей, в 2026 году — до 153 рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Акциз на игристые вина (в том числе и российское шампанское) с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр (в 2023 году — 45 рублей, планировавшаяся величина в 2024-м — 47 рублей), в 2025-м — 147 рублей, в 2026-м — 153 рубля за литр.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ставки акцизов на 2024—2026 годы. Документ предусматривал их индексацию на 5% в следующем году, на 4% — в 2025-м и на 4% — в 2026-м.

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Айрат Назипов