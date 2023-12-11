На новогоднее оформление Нижнекамска потратят почти 15 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Власти Нижнекамска потратят почти 15 млн рублей на новогоднее оформление города. Украшать дома и общественные пространства нужно уже с момента заключения контракта, изучило тендер «Реальное время».

Праздничную атмосферу создадут в парках им. Г. Тукая, «Семья» и «Велики». Украсить дома нужно и на проспектах Химиков и Шинников.

Нижнекамцам покажут панорамную композицию с Дедом Морозом и Снегурочкой. С помощью внутренней подсветки светодиодной лентой горожане смогут увидеть и Дракона. Он является символом 2024 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Снять праздничные гирлянды и убрать новогоднее оформление нужно до 15 января.

Завершить оформление Казани к Новому году планируется к 15 декабря. Напомним, главная елка Казани в 2023 году вновь появится у «Чаши». Ее установка обошлась в 15 млн рублей. Завершить работу по ее сборке и украшению должны в середине месяца.

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Айрат Назипов