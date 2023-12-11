Россия временно запретила экспортировать твердую пшеницу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России приняло решение о введении временного запрета на экспорт твердой пшеницы. Информация размещена в соцсетях кабмина.

В правительстве объяснили — нововведение поможет обеспечить продовольственную безопасность и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года.

Запрет на экспорт не будет действовать на вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, на вывоз в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз в качестве припасов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В страны — участницы Евразийского экономического союза: в Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах, установленных распоряжением правительства квот при наличии разрешений, выдаваемых Минсельхозом России.

В июле российское правительство ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничение действует до конца года.

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Айрат Назипов