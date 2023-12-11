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Татарстанцам объяснили причину рассылки сообщений о температуре до -300 градусов

17:40, 11.12.2023 1
Татарстанцам объяснили причину рассылки сообщений о температуре до -300 градусов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану объяснили причину отправки ошибочного СМС-сообщения о неблагоприятных погодных условиях. Ведомство связало это с техническим сбоем программы одного из операторов сотовой связи.

Позднее всем абонентам прислали корректные сообщения о грядущей погоде. В новых эсэмэсках сказано, что 12 декабря на территории региона ожидается от -25 до -30 градусов.

Сегодня жители Татарстана получили сообщения, где температура воздуха в регионе указывалась в пределах от -250 до -300 градусов.

скриншот realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане сохранится аномально холодная погода ночью и утром 12 декабря, на востоке республики температуры воздуха опустятся до -25..-30 градусов. Также утром и днем 12 декабря в Татарстане, в том числе и в Казани, возможен сильный ветер. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

Но на этой неделе аномальные морозы начнут спадать. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температурный фон будет постепенно повышаться. Уже днем в четверг, 14 декабря, ожидается от -10 до -15°С.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 дек
    серьезно?)))) я не получила такого, жаль
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