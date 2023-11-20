Основателя казанских ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» объявили в международный розыск

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ресторатора и основателя сетей представленных в Казани ресторанов «Море&Море» и «Каспийка» Александра Орлова объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.



Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда).

Речь идет о фирме Александра Орлова «Меркурий фитнес» в «Москва-Сити». Действия фитнес-центра нанесли арендодателю ущерб на сумму более 100 млн рублей. Дело расследует главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Александр Орлов — основатель сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш». Казанский ресторан «Каспийка» принадлежит его TanukiFamily, а «Море&Море» — проект его международного холдинга Bulldozer Group.

Бизнесмен продал российскую часть Bulldozer Group инвесторам из Ближнего Востока. Орлов развивает зарубежные проекты, в том числе в США и ОАЭ, работает под брендом Alba Group над проектами ресторанов в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

О том, что МВД объявило ресторатора в розыск, стало известно 16 ноября.

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Маргарита Головатенко