Аналитики составили рейтинг новогодних салатов, приготовление которых обойдется казанцам дешевле всего

Фото: realnoevremya.ru/Александр Ильин (архив)

Самым доступным для жителей Казани салатом стал «Оливье». Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберМаркета».

В этом году продукты, необходимые для приготовления шести порций «Оливье», горожане могут купить за 399 рублей. В эту сумму входит стоимость 800 г картофеля, 300 г вареной колбасы, 200 г моркови, 6 куриных яиц, 300 г соленых огурцов, 75 г репчатого лука, 120 г консервированного горошка и 200 г майонеза.

Вторую строчку рейтинга недорогих салатов заняла «Селедка под шубой». Стоимость ее ингредиентов составляет 404 рубля. Для приготовления понадобится по 500 г филе соленой сельди, моркови, свеклы и картофеля, 200 г репчатого лука, 2 куриных яйца, 200 г майонеза. Украсить блюдо можно при помощи зеленого лука — достаточно 25 г.

На третьем месте топа — салат «Крабовый». Он обойдется казанцам в 614 рублей. В списке ингредиентов — 500 г крабовых палочек, 400 г консервированной кукурузы, 8 куриных яиц, 200 г риса, 150 г свежего огурца и 200 г майонеза.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Замыкает рейтинг «Мимоза». За продукты, нужные для ее приготовления, горожанам придется заплатить 622 рубля. Аналитики посчитали стоимость 100 г сливочного масла, 2 куриных яиц, 200 г репчатого лука, 150 г твердого сыра, 25 г свежей петрушки или укропа, 250 г рыбных консервов и 200 г майонеза.

Эксперты отметили, что в ноябре продажи майонеза в Казани выросли на 25% по сравнению с октябрем. Также за этот период вырос спрос на консервированный горошек (+51%), соленые огурцы (+28%), морковь (+21%), картофель (+20%), яйца (+19%), вареную колбасу (+16%).

Напомним, в конце ноября — начале декабря 2023 года в Татарстане выросли средние цены на пять овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Заметнее всего из них подорожала морковь — на 5,16%, до 29,45 рубля за килограмм.

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Галия Гарифуллина