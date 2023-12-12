Сегодня в Казани ожидается до -19 градусов

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 12 декабря, в Казани ожидается аномально холодная погода. Гидрометцентр Татарстана прогнозирует переменную облачность без существенных осадков.

Днем в Казани ожидается от -15 до -17 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -14 до -19°С, на востоке — до -22°С.

Также в столице республики прогнозируется юго-восточный ветер порывами 6—11 м/с, местами — до 15—17 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе прогнозируется потепление. Днем ожидается до -6 градусов. В выходные возможен снег, метель и сильный ветер.

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Татьяна Демина