Россияне рассказали, какие депозиты чаще всего вносят в банки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Более трети жителей России открывают в банках вклады на сумму от 30 до 100 тысяч рублей на один-три месяца. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Банка Синара».

39,6% респондентов открывают депозиты на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Каждый четвертый — 24,5% — предпочитает вкладывать от 100 до 300 тысяч. Также опрошенные заявляли, что отдают на хранение в банк от 300 тысяч до миллиона рублей (16,9%) и больше миллиона (9,4%).

Краткосрочные вклады на один-три месяца выбирают 39,6% участников исследования. Также россияне делают депозиты на срок до шести месяцев (28,3%). Вклады на год оформляют 11,3% респондентов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обладателями одного депозита являются почти половина опрошенных, двух — 26,4%, трех — 11,3%. Самыми важными факторами, влияющими на выбор банка, для россиян стали проценты по вкладу (81,1% ответов). Также гражданам важны возможность открыть депозит дистанционно (52,8%) и надежность финансовой организации (41,5%).

Напомним, за 10 месяцев рынок классических пассивов россиян вырос на 13% — до 41,4 трлн рублей. Драйвером роста выступают высокие ставки по рублевым вкладам, установившиеся с конца лета. Ставки обеспечили прирост портфеля депозитов в национальной валюте с начала года почти на 20%. В целом рублевый портфель населения в российских кредитных организациях увеличился почти на 14% и превысил 37 трлн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина