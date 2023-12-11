В Казани установят мемориальную доску в честь заслуженного лесовода Татарской АССР Ахмадуллы Газизуллина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На фасаде здания Казанского государственного аграрного университета установят мемориальную доску в честь доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного лесовода России и Татарской АССР Ахмадуллы Газизуллина, следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.



— В этом здании в 2001–2015 гг. работал доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный лесовод Российской Федерации и Татарской АССР Ахмадулла Хадеевич Газизуллин, — гласит надпись на русском и татарском языках.

Заслуженный лесовод России и Татарстана ушел из жизни 16 сентября 2021 года.

Он был одним из инициаторов открытия в 2000 году в Казани факультета лесного хозяйства при Государственной сельхозакадемии. За разработку и внедрение в производство прогрессивных сплошных рубок леса он в составе группы лесоводов Сабинского лесхоза в 2003 году был удостоен Государственной премии Татарстана в области науки и техники. Профессор опубликовал более 250 научных и научно-методических работ в области лесного почвоведения, лесоведения и лесопользования.



Под руководством Газизуллина в Лесном селекционно-семеноводческом центре организовали научную лабораторию in vitro по созданию опытных лесных плантаций на основе клонирования посадочного материала ценных генотипов пород осины.

В начале декабря на казанском заводе «Вакууммаш» открыли две мемориальные доски: предприятие трудовой доблести 1941—1945 годов и посвященную бывшему директору Николаю Капустину.

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Маргарита Головатенко