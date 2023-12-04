«Рубин» проиграл «Динамо» после первого тайма матча 17‑го тура РПЛ
Казанский футбольный клуб «Рубин проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:0.
На 25‑й минуте гол с передачи Дмитрия Скопинцева забил Константин Тюкавин.
Казанский «Рубин» в ноябре продлил беспроигрышную серию до шести матчей. На своем поле в рамках 16-го тура РПЛ игроки Рашида Рахимова обыграли воронежский «Факел».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии