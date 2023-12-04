Новости спорта

10:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» проиграл «Динамо» после первого тайма матча 17‑го тура РПЛ

23:00, 04.12.2023 1
«Рубин» проиграл «Динамо» после первого тайма матча 17‑го тура РПЛ
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский футбольный клуб «Рубин проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:0.

На 25‑й минуте гол с передачи Дмитрия Скопинцева забил Константин Тюкавин.

Казанский «Рубин» в ноябре продлил беспроигрышную серию до шести матчей. На своем поле в рамках 16-го тура РПЛ игроки Рашида Рахимова обыграли воронежский «Факел».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 дек
    Склизняки, еще Балтике влетят.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также