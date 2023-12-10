Аналитики назвали самые популярные продуктовые магазины у татарстанцев
Самым популярным продуктовым магазином у жителей Татарстана стала «Пятерочка», говорится в исследовании банка «Тинькофф». В торговой сети закупились 309 274 жителя республики.
Второе место досталось «Магниту». У сети — 252 629 клиентов. Замыкает тройку лидеров «Красное и белое». По данным аналитиков, там сделали покупки 107 911 человек.
Еще 26 010 человек совершили покупки в татарстанской сети продовольственных магазинов «Бэхетле».
В среднем россияне приходят в магазины за продуктами 16 раз в месяц. В подавляющем большинстве случаев — 80,5% — респондентам достаточно сходить в один продуктовый.
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