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Аналитики назвали самые популярные продуктовые магазины у татарстанцев

15:36, 10.12.2023 6
Аналитики назвали самые популярные продуктовые магазины у татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самым популярным продуктовым магазином у жителей Татарстана стала «Пятерочка», говорится в исследовании банка «Тинькофф». В торговой сети закупились 309 274 жителя республики.

Второе место досталось «Магниту». У сети — 252 629 клиентов. Замыкает тройку лидеров «Красное и белое». По данным аналитиков, там сделали покупки 107 911 человек.

Еще 26 010 человек совершили покупки в татарстанской сети продовольственных магазинов «Бэхетле».

realnoevremya.ru (архив)

В среднем россияне приходят в магазины за продуктами 16 раз в месяц. В подавляющем большинстве случаев — 80,5% — респондентам достаточно сходить в один продуктовый.

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Айрат Назипов
БизнесУслуги Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 10 дек
    красное белое я бы, конечно, с большой натяжкой назвала продуктовым магазином
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    Анонимно 11 дек
    это точно
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  • Анонимно 10 дек
    Ну, конечно, сети Пятерки и Магнита выдавили все местные магазины, открылись во всех дворах, так что ничего удивительного, что посещаемость оказалась на первом месте. Вначале заманили народ низкими и ценами и ассортиментом, а потом так вкрутили цены, что средний чек Пятерки превысил уже 2 тысячи. Ряд продуктов в Бехетле уже дешевле стоит.
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    Анонимно 10 дек
    Совершенно верно, все захватили в одни руки
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  • Анонимно 10 дек
    А где находка? Светофор? Победа?
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  • Анонимно 11 дек
    А где сегодня Бахэтле-то остались?
    И ещё Спар не оценили что-ли?
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