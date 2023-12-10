Нидерланды возобновили закупку российского газа

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нидерланды в сентябре снова начали закупать у России сжиженный природный газ (СПГ) после летнего перерыва. Статистические данные страны изучило «РИА Новости».

В начале осени Амстердам купил у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов на €109 млн.

Еще в апреле министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен говорил о планах правительства прекратить импорт сжиженного природного газа из России. Он указывал на то, что страна перестала подписывать новые контракты на поставки СПГ.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Напомним, на парламентских выборах в Нидерландах победила «Партия свободы» (PVV). Ее глава Геерт Вилдерс является противником санкций ЕС в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Еще он известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Сторонники Вилдерса выступают за выход Нидерландов из ЕС, отказ от евро и возврат национальной валюты.



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Айрат Назипов