Судья ударил ножом игрока во время футбольного матча в Аргентине

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Аргентине судья Ремихио Армоа ударил футболиста ножом во время матча молодежных команд. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания, инцидент произошел после драки. В ходе потасовки игроки окружили судью. Арбитр достал нож и нанес ранение в грудь одному из игроков.

Раненного футболиста доставили в больницу. У пострадавшего диагностировали прокол легкого. Его жизни ничего не угрожает.

realnoevremya.ru (архив)

Аргентинские правоохранительные органы начали расследование произошедшего. Судья уже задержан.

В 2016 году полузащитник польского клуба «Катовице» Доминик Кошовски скончался в больнице после того, как столкнулся с фанатами одной из команд-соперниц по чемпионату Польши. Игроку нанесли тяжелые травмы.

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Айрат Назипов