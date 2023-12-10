Новости происшествий

10:59 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Судья ударил ножом игрока во время футбольного матча в Аргентине

12:12, 10.12.2023 1
Судья ударил ножом игрока во время футбольного матча в Аргентине
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Аргентине судья Ремихио Армоа ударил футболиста ножом во время матча молодежных команд. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания, инцидент произошел после драки. В ходе потасовки игроки окружили судью. Арбитр достал нож и нанес ранение в грудь одному из игроков.

Раненного футболиста доставили в больницу. У пострадавшего диагностировали прокол легкого. Его жизни ничего не угрожает.

realnoevremya.ru (архив)

Аргентинские правоохранительные органы начали расследование произошедшего. Судья уже задержан.

В 2016 году полузащитник польского клуба «Катовице» Доминик Кошовски скончался в больнице после того, как столкнулся с фанатами одной из команд-соперниц по чемпионату Польши. Игроку нанесли тяжелые травмы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 дек
    если он вышел на поле с ножом - предумышленное, наверное
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также