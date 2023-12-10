Владимир Путин: Россию никогда не получится раздавить

Президент России Владимир Путин заявил о неспособности Запада раздавить Россию. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.



— Попытка оттеснить Россию, ослабить ее, а в конечном итоге раздавить. Ничего не получится у них, никогда, — сказал российский лидер участникам церемонии ко Дню Героев Отечества.

По словам российского лидера, будущее страны зависит от боевой работы участников спецоперации.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале октября российский лидер Владимир Путин рассказал, что Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции. Он посоветовал западным коллегам «протереть глаза». Также он уточнил, что перед Россией стоит задача строительства нового мира.

Неделю назад президент России заявил, что страну хотят «расчленить и разграбить». На пленарной сессии Всемирного русского народного собора он пообещал не допустить такого развития событий.



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Айрат Назипов