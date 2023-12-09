Раис Татарстана поручил взять под особый контроль работу ЖКХ во время морозов

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил взять под особый контроль работу ЖКХ в связи с низкими температурами, сообщает пресс-служба раиса республики.



— Аномально низкая температура воздуха, которая в последние дни установилась в республике, создает повышенный риск аварийной ситуации на предприятиях энергетики и ЖКХ, сетях тепло- и водоснабжения, а также на транспорте, обостряет угрозу возникновения пожаров, — отметил он.

Рустам Минниханов поручил обеспечить работу в режиме повышенного контроля за функционированием объектов инфраструктуры в условиях зимних морозов, организовать дежурство ответственных лиц на объектах энергетики, ЖКХ и транспорта, обеспечить готовность подразделений МЧС и аварийных служб к оперативному реагированию на возможные происшествия.

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Маргарита Головатенко