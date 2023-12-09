Продажи новых автомобилей в России по итогам 2023 года могут достигнуть 1,3 млн штук

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Продажи новых автомобилей по итогам 2023 года в России могут достигнуть 1,3 млн штук. Об этом сообщил генеральный директор «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов в рамках 14-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

Проникновение лизинга в авторынок за 2 года увеличилось почти в два раза: если в 2021 году показатель составлял 18%, а в 2022 году — 29%, то в этом году, по прогнозам, он достигнет 32% (или 2,3 трлн рублей).

В грузовом сегменте проникновение лизинга в продажах новых автомобилей по итогам года составит около 85—90%, в легковом — до 20—30%. При этом самыми продаваемые грузовиками станут КАМАЗ (24%), Sitrak (18%), Shacman (16%). В легковом сегменте — Lada (32%), Chery (12%) и Haval (10%).

Как уточняется, рост продаж Lada по итогам года ожидается в 1,8 раза.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — сентября 2023 года самый высокий рыночный спрос на лизинг авто был зафиксирован в Москве и области (27%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (8%), в Краснодарском крае (4,7%) и в Ростовской области (3,1%).

По словам Антона Мусатова, рост лизинга объясняется тем, что все больше людей выбирают финансовую аренду как альтернативу покупке авто. Это связано с рядом преимуществ лизинга — например, с гибкими условиями оплаты и возможностью обновления автопарка без серьезных вложений.

— Кроме того, с марта 2022 года и до первого полугодия 2023 года со стороны бизнеса увеличился спрос на автоперевозки, и, как следствие, на лизинг тягачей и самосвалов, — объяснил Мусатов.



В начале сентября сообщалось, что Минпромторг России возобновит программу льготного лизинга автомобилей. Она будет дофинансирована на 7,8 млрд рублей. Ранее в 2023 году на нее было заложено только 2 млрд рублей.

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Илина Хакимова