«КОС-Синтез» одержал победу над командой «Спартак-Волгоград» на старте домашнего 11-го тура

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

«КОС-Синтез» обыграл «Спартак-Волгоград», счет игры на старте домашнего 11-го тура составил 14:10 (6:4, 2:2, 3:2, 3:2).



Первый мяч в ворота казанцев противник забросил уже на 50-й секунде, и «Синтез» поначалу выступал в роли догоняющих. Отыграться смогли к середине тайма: два игровых мяча провели Роман Шепелев и Эмиль Зиннуров, лишнего реализовал Артем Одинцов, а Арслан Закиров точно пробил пенальти — 4:4. За минуту до конца первой четверти Иван Сучков вывел «Синтез» вперед. Сергей Лисунов под занавес упрочил положение «хозяев», установив счет первого периода, 6:4.

В начале второго тайма подопечные Евгения Ярощука увеличили фору до +3. Удержать ее не смогли, но и сопернику приблизиться к себе не позволили. В первой половине встречи счет составил 8:6.

Важный мяч на третьей минуте третьего отрезка в равных составах провел Адель Латыпов. Свой третий гол с пенальти затем оформил Арслан Закиров, Роман Шепелев реализовал большинство — 11:8.

В четвертом отрезке Сергей Лисунов сделал голевой дубль. Финальную точку поставил Арслан Закиров, ставший самым результативным игроком поединка — 4 гола. Итог — победа казанских ватерполистов, 14:10.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Завтра соперники проведут второй поединок 11-го тура. Начало игры — в 18.00.

3 декабря ватерполисты «КОС-Синтеза» одержали победу над астраханским СШОР во втором круге чемпионата России по водному поло. Матч, прошедший дома у соперников, закончился со счетом 17:5.

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Маргарита Головатенко