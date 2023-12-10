На охрану гидротехнических сооружений на границе Татарстана с Башкирией потратят почти 10 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», на охрану гидротехнических сооружений инженерной защиты Старо-Татышевской сельхознизины направят 9,8 млн рублей. Заказчиком услуг выступает «Средволгаводхоз», а оказывать их необходимо на протяжении всего 2024 года.

Согласно техническому заданию, охранять объекты необходимо в Актанышском районе Татарстана, а также Краснокамском и Илишевском районах Башкирии. Охранники должны иметь соответствующие удостоверения и работать в частных компаниях.

К обязательным условиям относится и то, что они должны иметь спецсредства в составе: резиновая палка, наручники, газовый баллончик и принадлежности для их ношения. Также работники должны находиться в хорошей физической форме, а также обладать навыками физического противодействия в случае угрозы со стороны нарушителей пропускного режима.

В этом году в Татарстане провели ремонт очередных объектов мелиорации. На эти цели было выделено более 57,3 млн рублей, направленных в республику в рамках государственного субсидирования. В число объектов вошли:

ГТС пруда у населенного пункта Уразбахтино Мамадышского района;

магистральный трубопровод у села Бетьки Тукаевского района.

Первый объект расположен на реке Омарка на расстоянии 2,5 км от населенного пункта с юго-восточной стороны. Там было необходимо отремонтировать земляную плотину, водозаборные и водоспускные сооружения, а также площадку насосной станции. Что касается второго объекта, то на нем подрядчик менял трубопроводы, оросительную сеть, узел подключения, а также отводы и переходы.

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Максим Кокунин