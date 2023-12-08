Водитель автобуса сбил нетрезвого пешехода в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На улице Батыршина в Казани водитель маршрутного автобуса сбил 50-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть перед транспортом. Об этом сообщили в ГИБДД города.

По данным Госавтоинспекции, пешехода с признаками алкогольного опьянения доставили в больницу. У него обнаружили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Обоих участников ДТП привлекли к административной ответственности. В отношении пешехода возбудили дело по ст.12.29 КоАП России (Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Действия водителя еще предстоит проверить.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, за 10 месяцев 2023 года в Казани произошло 1 140 ДТП. В них погибли 28 человек и еще 1 326 получили травмы. Девять из 19 погибших пешеходов — пожилые люди в возрасте 60 лет и старше.

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Айрат Назипов