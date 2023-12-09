Исследование: каждый второй житель России планирует подводить итоги года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Эксперты SuperJob провели исследование и выяснили, сколько россиян планирует проанализировать, какие успехи и неудачи были у них в этом году. Заниматься рефлексией собираются 53% жителей страны.



В 2023 году респонденты подводят итоги активнее, чем в прошлом: 53% против 46%. Треть опрошенных будет рефлексировать лишь устно, например в виде праздничного тоста. В личных заметках выводы за год запишут 18% участников исследования. Опубликуют соответствующий пост в социальных сетях 1% опрошенных. Столько же россиян выразят свои мысли в другом виде: создадут стихотворение, нарисуют картину и так далее. Во время рефлексии участники исследования сосредоточат свое внимание на своем заработке, самочувствии и карьере.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Интересно, что женщинам анализировать события, произошедшие с ними за двенадцать месяцев, интереснее, чем мужчинам. Кроме того, декабрьская рефлексия популярнее у респондентов с высоким заработком.

Напомним, жители Казани планируют в 2024 году уделять время образованию, близким и увлечениям. Треть респондентов — 32% — заявили, что планируют больше читать и получать новые знания. Чаще бывать с семьей намерены 29% опрошенных, более серьезно относиться к хобби — 26%. Еще 21% участников исследования важно в следующем году найти вторую половину или начать тренироваться. А 20% респондентов хотели бы больше внимания уделять восстановлению своих сил.

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Галия Гарифуллина