В Приморье опрокинулся автобус со школьниками

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Прокуратура Приморского края/t.me

На 82-м километре автодороги Шкотово — Партизанск в Приморском крае опрокинулся автобус, в салоне которого находились 21 школьник и один сопровождающий. Сейчас их осматривают медики, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Автобус ехал с экскурсии из Владивостока в село Сергеевка. Предварительно установлено, что водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter.

— Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки детей, а также обеспечит незамедлительное установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в прокуратуре.

скриншот realnoevremya.ru из видео Прокуратура Приморского края/t.me

В конце ноября в Туймазинском районе Башкортостана рядом с границей Татарстана произошло смертельное ДТП. На автодороге Октябрьский — Туймазы столкнулись Lada Granta, Hyundai Solaris и автобус НефАЗ с 33 пассажирами.

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Айрат Назипов