Дефицит бюджета по итогам 2023 года ожидается на уровне 1% ВВП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета страны по итогам текущего года ожидается около 1% ВВП, снижение с прогнозных 2% связано с очень неплохими ненефтегазовыми доходами. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Около 1% (ВВП — прим. ред.) ожидается. Изначально 2% (ВВП — прим. ред.) было, — сказал он.

Отвечая на вопрос, с чем связано снижение с прогнозных значений, министр ответил: «Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце прошлого месяца премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ВВП страны за 9 месяцев 2023 года вырос на 2,8%. Он отметил, что в сентябре этот показатель был выше почти вдвое — более 5% в годовом выражении.

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Максим Кокунин