Федеральное казначейство: Татарстан — пример целевого расходования средств на спортивные программы

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

При реализации программы «Развитие физической культуры и спорта» в целом по России нашли нарушений на 9 млрд рублей. Всего на эти цели бюджет выделил 70 млрд. Таковы результаты проверки расходования средств за два минувших года, рассказали в Федеральном казначействе. При этом там отметили, что Татарстан — пример надлежащего контроля и целевого расходования средств бюджета, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Татарстан — один из лидеров среди российских регионов по количеству спортивных сооружений. В республике работают 11,7 тысячи спортивных объектов. Только за последние 10 лет в Татарстане построили 105 комплексов, в их числе такие масштабные и знаковые, как Дворец водных видов спорта, стадион «Ак Барс Арена», Центр гребных видов спорта.

Ежегодно Татарстан принимает полсотни крупных, в том числе международных, соревнований. По республиканской программе в районах построили более тысячи малых спорткомплексов и уличных площадок. Более половины населения региона занимается физкультурой и спортом.

Сейчас Россия в лице Татарстана готовится к проведению игр стран БРИКС и первых международных «Игр будущего».



Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал развитие физической культуры и спорта одним из приоритетов республики. По мнению татарстанского лидера, такая работа дает результат. Доля людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в регионе составляет 60,9%, а на конец года ожидается 61,2%.



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Маргарита Головатенко