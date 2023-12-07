Строительство системы водоснабжения для «Большого Зеленодольска» обойдется Татарстану в 825,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На строительство системы водоснабжения, прилегающей к трассе Казань — Зеленодольск (проект «Большой Зеленодольск»), потратят 825,8 млн рублей, выяснило «Реальное время».



От подрядчика требуется выполнить строительно-монтажные и прочие работы. Средства на эти цели выделят из бюджета Татарстана.

Рассчитывается, что объект введут в эксплуатацию до 1 декабря 2024 года. Заказчик — ГКУ «Главинвестстрой Татарстана». Заявки принимаются до 15 декабря, итоги подведут 19 декабря.

В рамках проекта «Большой Зеленодольск» планируется построить 5,7 млн «квадратов» жилья — это позволит увеличить численность жителей до 182,6 тысячи человек. На первом этапе, до 2025 года, построят 900 тыс. кв. метров жилья — дома от пяти до десяти этажей у села Новая Тура и поселка Урняк.

Второй этап предполагает строительство 4,6 млн кв. метров жилья до 2030 года. Застройка будет идти у поселков Ново-Чувашский, Грузинский, села Ильинского.



По состоянию на 19 сентября, проект «Большой Зеленодольск» находился в стадии реализации. К началу осени был утвержден генеральный план застройки и спроектирован дополнительный выезд из Казани на М-7 через «Салават купере» и микрорайон «Радужный». Также прошли экспертизу линейные сети и коммуникации.

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Маргарита Головатенко