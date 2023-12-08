Казань попала в рейтинг городов, жители которых лучше всего знают ПДД

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в число городов, жители которых набирают наибольшее количество баллов на Зимнем зачете ПДД от «Авто.ру». Об этом сообщают аналитики сервиса.

Столицу Татарстана включили в рейтинг российских городов с лучшими результатами за прохождение теста на знание ПДД. Средний балл, который набирают водители по стране, составляет 31 из 60. В столице Татарстана он равен 32. Кроме того, Казань попала в число городов, жители которых пытались пройти Зимний зачет ПДД наибольшее количество раз.

Лучшие результаты в России показывают водители из Томска, Петрозаводска и Йошкар-Олы. В среднем они получают более 35 баллов.

В Зимнем зачете ПДД уже приняли участие более 1,2 млн россиян. Подавляющее большинство ошибок, которые допускали участники, 94%, связано с правилами размещения автомобиля на парковке.

Напомним, в Казани был зафиксирован самый высокий в России показатель частоты случаев ДТП за 10 месяцев 2023 года. Он составил 11,1%. Наиболее ответственно правила дорожного движения соблюдали владельцы Lada XRAY — они попадали в аварии с частотой, равной 5,9%.

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Галия Гарифуллина