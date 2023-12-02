В Казани был зафиксирован самый высокий показатель частоты ДТП в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани был зафиксирован самый высокий в России показатель частоты случаев ДТП за 10 месяцев 2023 года. Об этом сообщают аналитики «Группы Ренессанс страхование» (MOEX: RENI).

За январь — октябрь текущего года показатель частоты случаев ДТП в столице Татарстана составил 11,1%. Наиболее ответственно правила дорожного движения соблюдали владельцы Lada XRAY — они попадали в аварии с частотой, равной 5,9%. Также в число самых аккуратных автомобилистов вошли обладатели Renault Sandero (6,4%), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%). Такие показатели объясняются востребованностью этих марок в автопарках (считая такси).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По статистике ГИБДД о состоянии безопасности на дорогах за январь — октябрь текущего года, количество ДТП увеличилось на 5% относительно первых десяти месяцев прошлого года. В то же время, по данным аналитиков «Группы Ренессанс страхование», аварии на дорогах стали реже на 3,3%. Год назад частота обращений по случаю ДТП была равна 21,2%, а в 2023 — лишь 17,9%.

Напомним, за 10 месяцев 2023 года пьяные водители спровоцировали 33 ДТП в Казани. В столкновениях погибли два человека, еще 45 пострадавшим понадобилась помощь медиков. Всего на нетрезвых автомобилистов в этом году составили 2,8 тысячи административных материалов.

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Галия Гарифуллина