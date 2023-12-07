Казань задает тренд: на «Казаныше» презентовали концепцию-эталон по развитию территорий

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru ГК ASG Invest

И снова Казань впереди

Проект «Восточная дуга», признанный в прошлом году лучшей градостроительной концепцией*, на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» 2024 года вновь привлекает внимание экспертов. Во-первых, концепция превратилась в детально проработанные проекты, во-вторых, поражают масштабы будущего развития города. Концепцию, работа над которой шла более 10 лет, наконец-то утверждают и отдают территории девелоперам под строительство 4,5 млн кв. м жилья. С ходом работы над «Восточной дугой» ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин. Во время обхода выставки мероприятия он указал, что подобные проекты определяют будущее Казани.



«Восточная дуга», как отметил директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов в ходе презентации проекта, — эталон системного подхода в развитии территорий. Здесь, помимо детально проработанных решений, выработана модель эффективного взаимодействия администрации города, градостроителей, жителей, девелоперов и собственников земельных участков. Результатом системной работы станет качественно новая среда жизни для казанцев.

Гости и эксперты мероприятия, ознакомившись с представленным макетом проекта, отмечали масштабность, комплексность концепции, а главное — системный подход в развитии территорий, позавидовать которому могут даже Москва и Санкт-Петербург. Опыт «Восточной дуги», по мнению многих, обязательно нужно использовать при дальнейшей работе в казанской агломерации и транслировать передовые практики Татарстана на федеральном уровне.

предоставлено для realnoevremya.ru ГК ASG Invest

Про концепцию

За прошедший год с признания «Восточной дуги» лучшей градостроительной концепцией ленд-девелоперы — группа компаний ASG Invest — детально проработали заложенные в нее решения. Совместно с управлением архитектуры Казани и проектными институтами выверена этапность освоения территорий, с учетом создания социальных объектов и транспортных магистралей. Сформированы решения по обеспечению территорий инженерной инфраструктурой (водоснабжением, канализацией, электрическими сетями, газоснабжением). Все они, в соответствии с законодательством, вошли в состав документации по планировке территорий. Полным ходом идет разработка проектов линейных объектов и новых транспортных развязок.

Кроме комплексной жилой застройки, на землях «Восточной дуги» порядка 280 гектаров отводится под индустриальные парки и общественно-деловые ядра, где будет построено 1 млн 600 тысяч кв. метров производственно-складской коммерческой недвижимости и создано более 78 тысяч рабочих мест. Первым таким проектом стал промпарк, в котором уже работают 50 резидентов — компаний из сегментов малого и среднего бизнеса.

Внушительный вклад вносится в рекреационный потенциал города: 300 га отводятся под зеленые зоны: бульвары, скверы, набережные и парки. Это обеспечивает связанный «зеленый каркас» развиваемых территорий.

предоставлено для realnoevremya.ru ГК ASG Invest

Ближайшее будущее

На сегодняшний день разработанные проекты проходят процедуру официального утверждения и в ближайшее время станет возможным начало их реализации. По мере того, как завершается согласование проектов, интерес девелоперов к строительству на этих участках неуклонно растет: в ходе форума «Казаныш» интерес к работе на землях «Восточной дуги» проявляли застройщики всех уровней, региональные, федеральные и даже иностранные компании.

С рядом девелоперов уже имеются предварительные договоренности об освоении этих территорий. Первыми будут осваиваться земельные участки вдоль Вознесенского тракта.

предоставлено для realnoevremya.ru ГК ASG Invest